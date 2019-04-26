«Заржавели», но не сдались. Бобровский и Панарин были в шаге от новой сенсации

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла знал, что его слова, сформулированные в четверг перед матчем в бостонском «Ти-Ди Гарден» будут звучать несколько странно.



«Речь идёт не о физическом утомлении. Речь идёт о моральном, психологическом тонусе, об умственной готовности. Я о ней всё время пытался говорить. Думаю, что именно в этом у «Брюинз» есть серьёзное преимущество в первом матче нашей серии», — сказал Тортс за несколько часов до стартового вбрасывания. Опытный наставник оказался прав, поскольку восьмидневный вынужденный перерыв, который был у «Блю Джекетс», неизбежно наложил свой отпечаток на ход первой игры. «Мундиры» уже успели «остыть» после труднейших битв с «Тампой», а «Бостон» был на волне эмоционального подъёма после победы над злейшими врагами из «Торонто».

В том, что «Коламбус» несколько «заржавел» за неделю ожидания, стало ясно почти сразу же после начала игры. На четвёртой минуте гости остались в меньшинстве после удаления Скотта Харрингтона за подножку, и лишь невероятное везение вкупе с мастерством Сергея Бобровского уберегли «мундиров» от неприятностей в этом отрезке.

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«Начало матча было очень похоже на начало серии с «Тампой», которая вела 3:0 в первом периоде стартовой встречи. Единственное отличие — Бобровский. Он был надёжен с первых минут, отразил 13 бросков в первом периоде. В начале второго он продолжил выручать, остановив Бержерона и Маршана, а также ликвидировав опасность после контратак, в которых тот же Маршан имел отличные шансы забить», — отметил обозреватель Columbus Dispatch Аарон Порцлайн.

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Беда пришла чуть позже, когда уже «Коламбус» играл в большинстве, но позволил «мишкам» организовать острейшую контратаку. Выход два в один завершился точным кистевым выстрелом Ноэля Аккьяри в дальний угол, принеся «Брюинз» столь желанное лидерство в счёте.

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Вся вторая двадцатиминутка ушла у «Коламбуса» на то, чтобы смазать все заржавевшие детали командного механизма и нащупать подзабытые связи, а когда это удалось, то «Бостон» сразу же оказался в роли догоняющих. Третий период «мундиры» провели образцово — за исключением, возможно, концовки, когда «инстинкт убийцы» у команды Тортореллы не сработал.

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Но до этого последовал великолепный голевой дуплет от Брэндона Дубински и Пьера-Люка Дюбуа, гол которого первоначально был записан на Панарина, но затем Артемию засчитали передачу.

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«Коламбус» имел все шансы одержать свою пятую победу в пяти матчах нынешнего плей-офф, но неудачная игра в обороне не позволила сохранить нужный счёт до сирены. Оплошность защитника Сета Джонса привела к тому, что за пять минут до конца основного времени Чарли Койл поймал Бобровского на противоходе и спас «мишек», отправив встречу в овертайм.



На шестой минуте дополнительного времени всё тот же Койл поставил в матче точку, завершив красивую треугольную комбинацию хозяев. Примечательно, что штаб Тортореллы не сделал тренерского запроса на положение вне игры, справедливо посчитав, что шансов на положительное решение нет, хотя в динамике эпизода могло показаться обратное.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Когда постоянно теряешь шайбу и пытаешься что-то исправить, гоняясь за чужими задницами, ваши ноги вряд ли будут чувствовать себя хорошо», — признал после матча нападающий «Блю Джекетс» Райли Нэш.



Именно он вывел из строя одного из лидеров «Бостона» Давида Крейчи, применив в третьем периоде мощный силовой приём. «Он попал под хит, вернётся со дня на день. Это не сотрясение, его осмотрели доктора. К тому времени, когда он мог бы вернуться в строй, игра уже закончилась. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра утром», — добавил наставник «мишек» Брюс Кэссиди.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.