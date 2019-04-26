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Тарасенко: если работаешь над собой, то результат придёт. Надо в это верить

Тарасенко: если работаешь над собой, то результат придёт. Надо в это верить
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу со счётом 3:2 в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Даллас Старз». Российский хоккеист записал на свой счёт две заброшенные шайбы.

«У нас была пара выходных дней. Нашлось время, чтобы подлечиться, отдохнуть. Потом хорошо потренировались, отработали какие-то моменты. И считаю, мы подошли в отличном состоянии к серии. Знаем, что нас ждут очень тяжёлые игры. «Даллас» — хорошая команда, поэтому будем готовиться. Следующий матч — в два часа дня. Кто будет лучше готов, тот и одержит победу. Так что настраиваемся на субботу!

У нашего первого звена было много моментов в серии с «Виннипегом», но не получалось забивать. Хорошо, что получилось сегодня. Если работаешь над собой, трудишься по полной, то результат придёт. Надо в это верить. Мы большинство смен провели против их первого звена. Поэтому момент очень ответственный. Старались выполнять свою работу, не давать им забивать, создавать голевые моменты», — цитирует россиянина официальный сайт НХЛ.

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