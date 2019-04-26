Тренер «Далласа»: Тарасенко — элитный хоккеист. С ним нужно играть плотнее

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери оценил игру нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко в первом матче (2:3) второго раунда плей-офф НХЛ. Россиянин отметился двумя результативными бросками.



«Да, Тарасенко сделал ту разницу, которая отделила победу и поражение. Элитный игрок, бомбардир. Он сделал это с нами в Сент-Луисе в начале сезона (в середине января Тарасенко забил «Далласу» два гола в матче регулярного чемпионата. — Прим. «Чемпионата») и вот теперь снова. Конечно, нам нужно играть с ним внимательнее, всех лидеров соперника необходимо опекать плотнее», — цитирует Монтгомери St.Louis Post-Dispatch.



Тарасенко является лучшим кубковым снайпером Западной конференции НХЛ с 2014 года. На счету российского игрока 26 голов. Второе место делят нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр и форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг, забившие за тот же отрезок по 23 шайбы. 22 шайбы на счету Джо Павелски из «Сан-Хосе», 21 — у Патрика Кейна, представляющего «Чикаго Блэкхоукс».

Овечкин, Панарин… Ближе всех к Кубку Стэнли из русских теперь Тарасенко На фоне новостей по игрокам «Вашингтона» и сенсации от «Коламбуса» стали забывать о Русском Танке из «Сент-Луиса».