Стал известен состав олимпийской сборной России на матч с Норвегией

Олимпийская сборная России определилась с составом на матч с Норвегией, который пройдёт на международном турнире в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ФХР. Игра состоится сегодня, 26 апреля, начало встречи — в 19:30 мск.



Состав олимпийской сборной России:



Загидуллин (Серебряков);

Кудако — Исаев, Гребенщиков — Швец-Роговой — Михайлов;

Рыков — Демидов, Кузьменко — Мальцев — Алтыбармакян;

Козловский — Мисюль, Орлович-Грудков — Якимов — Руденков;

Волков — Зайцев, Марченко — Игумнов — Муранов, Денисенко.

Перед стартом турнира российская сборная получила пополнение в лице игроков молодёжных команд «Локо» и «Авто», принимавших участие в финальной серии плей-офф МХЛ: нападающий Максим Рассейкин («Авто»), защитник Даниил Мисюль, нападающие Григорий Денисенко, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Максим Рассейкин (все – «Локо»).