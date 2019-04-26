Аткинсон: Маршан должен мне $ 300 за сломанную клюшку, я жду денег

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон прокомментировал эпизод, возникший в первом матче серии второго раунда плей-офф с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ). Перед вбрасыванием форвард «медведей» Брэд Маршан умышленно наступил коньком на клюшку игрока «мундиров» и повредил её.

Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».

«Маршан должен мне $ 300, так и передайте ему. Я жду денег. Клюшка — моя собственность, поэтому деньги нужно отдать мне, а не клубу. Наличные или чек? Только наличные. В ходе игры никто даже не заметил, как он наступил на клюшку. Маршан — профессиональный маг, но это его стиль.



Лично я не могу заниматься подобными вещами. Это не моя работа. Я не выхожу на лёд с мыслями: «Бог ты мой, он на льду, я должен сломать ему клюшку!» Что касается Брэда, думаю, все эти эпизоды только прибавляют ему сил и уверенности», — приводит слова Аткинсона в своём «твиттере» журналист Брайан Хеджер.

«Заржавели», но не сдались. Бобровский и Панарин были в шаге от новой сенсации Когда долго отдыхать тоже плохо.