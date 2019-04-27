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Стали известны три звезды игрового дня НХЛ

Стали известны три звезды игрового дня НХЛ
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, было сыграно два матча второго раунда Кубка Стэнли. Лига на своём официальном сайте определила лучших хоккеистов игрового дня, россияне не вошли в тройку лучших.

Главной звездой дня стал чешский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Мразек, отразивший 31 бросок и оформивший сухарь во встрече с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 ОТ).

Второй звездой признан канадский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс, заработавший сразу 4 (1+3) балла в матче с «Колорадо Эвеланш» (5:2).

Замкнул тройку канадский нападающий «Каролины» Джордан Стаал, в матче с «Айлендерс» забросивший победную шайбу в овертайме. Голевая серия форварда насчитывает уже три встречи.

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