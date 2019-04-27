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Жайлауов: лидер сборной Казахстана в раздевалке и на льду — Боченски

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Жайлауов: лидер сборной Казахстана в раздевалке и на льду — Боченски
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Казахстана Талгат Жайлауов поделился ожиданиями от чемпионата мира по хоккею 2019 года. Напомним, Казахстан выступит в первом дивизионе.

«Подготовка продолжается. Много разговариваем, много работаем над ошибками, которые есть — позиционные, в зоне. Сейчас стараемся больше уделить внимание обороне. Сегодня по движению получше было. Так как многие ребята давно не играли. Кто-то раньше закончил, кто-то позже. Потихоньку все вкатываются.

У нас есть лидер в раздевалке и на льду — это Брэндон Боченски. В моём случае, наверное, нашивка ассистента — это уже вопрос возраста. Где-то надо на себя брать ответственность, показывать пример. Годы своё берут.

Андрей Владимирович Скабелка — требовательный тренер, который вносит свою лепту в тренировочный процесс. Он везде подсказывает, как правильно играть. Это очень круто. Самое главное, что с ним есть диалог. Не за спиной, а всегда в лицо скажет, что да как», — цитирует форварда Vesti.kz.

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