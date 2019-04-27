Главный тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову

Как стало известно «Чемпионату», главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и врач команды пытались не пустить допинг-офицера к нападающему Денису Зернову в ходе финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.

Хартли в жёсткой форме отправил допинг-офицера, когда тот пытался взять допинг-пробу у хоккеиста омского клуба. В распоряжении «Чемпионата» оказался документ, подтверждающий информацию о попытке канадского наставника помешать сотрудникам РУСАДА.

В плей-офф на счету Зернова 15 матчей, в которых он забросил пять шайб и отдал четыре голевые передачи при показателе полезности «+2».

В финале Кубка Гагарина ЦСКА дважды обыграл «Авангард» в Москве со счётом 5:2 и 3:0 и дважды победил омичей в Балашихе — 2:0 и 3:2 ОТ. Автором победной шайбы в дополнительное время стал нападающий Максим Мамин.