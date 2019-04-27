У Зернова допинг? Офицеры ломились в раздевалку «Авангарда», их послал Хартли

Финал Кубка Гагарина уже завершён, награды нашли своих героев, и, кажется, на этом историю 11-го сезона КХЛ можно заканчивать. Но про решающую серию между ЦСКА и «Авангардом» ещё есть что сказать. У игрока «ястребов» похоже нашли допинг, и это какое-то ужасное дежавю для омичей.

Что случилось

После одного из матчей финальной серии между ЦСКА и «Авангардом» у форварда «ястребов» Дениса Зернова возможно обнаружили допинг. По версии РУСАДА, Хартли и Батушенко препятствовали процедуре допинг-контроля, а Зернов пытался скрыться от инспектора, который ее проводит. В агентстве запросили объяснения от «Авангарда» по этому поводу, которые они должны предоставить до 30 апреля.

Скоро появится официальная информация по этому поводу, и будет названо как запрещённое вещество, так и дата матча, после которой у игрока «Авангарда» было зафиксировано нарушение. После одного из матчей финала допинг-офицеры пришли в раздевалку «Авангарда», но их не пустил внутрь доктор команды Дмитрий Батушенко, мотивировав это тем, что у «ястребов» проходит командное собрание. При этом мешать допинг-офицерам во время их работы нельзя, и это правило распространяется не только на КХЛ или хоккей в целом, но и вообще на весь мировой спорт. Чуть позже из раздевалки омичей вышел главный тренер «ястребов» Боб Хартли, и послал офицеров куда подальше на своём родном языке. Всё это отображено в официальном заявлении.

Кто такой Зернов

Денис – один из ведущих нападающих «Авангарда», сумевший добиться существенного прогресса в омском клубе в этом сезоне. Летом «ястребы» выиграли борьбу за Зернова у «Металлурга», и ход чемпионата показал, что омичи сражались за нападающего совершенно не зря. Денис стал центрфорвардом первого звена омичей, мгновенно нашёл общую химию с Ильёй Михеевым и Сергеем Широковым, и это сочетание принесло «Авангарду» немало побед. Зернов в 23 года без проблем пережил переход из клуба-аутсайдера «Лады» в топ-команду, и «ястребы» не могли нарадоваться на это приобретение.



В плей-офф Зернов продолжил играть важнейшую роль в своей команде, отлично провёл серию с «Ак Барсом», а в противостоянии с «Барысом» получил травму плеча. Денис выбыл после третьего матча серии с казахстанской командой, а вернуться сумел только по ходу следующего раунда, где «Авангард» встречался с «Салаватом Юлаевым». Но, как выяснилось, остаток плей-офф Денис провёл на уколах. Боб Хартли по окончании сезона рассказал, что Зернов играл с «одним плечом», и летом ему предстоит операция.



Наверняка эти самые уколы и стали причиной обнаружения допинга. Нам неизвестны все тонкости спортивной фармакологии, но порой даже врачи команд не всегда знают, какие препараты попадают под определение «допинг». Зернова в «Авангарде» пытались вернуть в строй любыми средствами и, видимо, перестарались. А может быть, не успели согласовать это вещество в условиях ограниченных временных возможностей плей-офф.

Что будет дальше

Допинг – нарушение крайне серьёзное, и в любом случае Зернову может грозить дисквалификация. Какая, станет известно только после официального сообщения. В истории КХЛ уже были такие случаи, и всякий раз игроки, попавшиеся на допинге, на какое-то время оказывались отстранёнными от занятий хоккеем.

Касательно «Авангарда» и финала Кубка Гагарина на ум сразу приходит история Антона Белова. Семь лет назад омичи бились за главный трофей КХЛ с «Динамо», и после четвёртого матча серии допинг-проба Белова дала положительный результат. Препарат – метилгексанамин, мера наказания – три месяца. Учитывая, что эти месяцы выпали на летний период, Белов ничего толком не пропустил. Такое снисходительное наказание было обусловлено тем, что Антон смог доказать, что самостоятельно он не принимал никаких запрещённых препаратов, а лишь проходил лечение, назначенное врачом команды. Кстати, главный доктор «Авангарда» — Дмитрий Батушенко – и сейчас работает в омском клубе, и в истории с Зерновым его фамилия обязательно всплывёт.



Белов семь лет назад легко отделался, а вот Данису Зарипову два года назад не повезло. Наш прославленный хоккеист попался на употреблении запрещённых препаратов (стимуляторы, диуретики и маскирующие агенты). Наказание последовало крайне суровое – два года без хоккея. Правда, позже Зарипов был оправдан и пропустил всего четыре месяца.

Белов, Зиновьев и другие хоккеисты КХЛ, пойманные на допинге В связи с дисквалификацией на два года Даниса Зарипова вспоминаем ещё 6 допинг-скандалов в КХЛ.

Но сам факт обнаружения допинга — это ещё не самое страшное, что может случиться с «Авангардом». Ситуация с Зерновым отличается от любого из перечисленных дел. Препятствовать работе допинг-офицеров нельзя, и это прекрасно знали в «Авангарде. К этим процедурам в КХЛ все давно привыкли, и обычно они проходят без сучка и задоринки. Тут же допинг-офицерам было оказано сопротивление со стороны Батушенко и Хартли, и наказание для всех действующих лиц может быть очень суровым. Главному тренеру «ястребов» и самому Зернову грозит до четырёх лет дисквалификации.