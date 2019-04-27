Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Стал известен обновлённый состав сборной России для подготовки к ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Стал известен обновлённый состав сборной России для подготовки к ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Тренерский штаб сборной России произвёл изменения в составе, который будет готовиться к предстоящему чемпионату мира в Словакии. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Календарь чемпионата мира — 2019

Теперь состав выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;
Защитники: Михаил Сергачёв, Илья Любушкин, Никита Нестеров, Артём Блажиевский, Динар Хафизуллин, Артём Зуб, Богдан Киселевич, Александр Елесин, Егор Яковлев, Артём Сергеев;
Нападающие: Владимир Ткачёв, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Михаил Григоренко, Артём Анисимов, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Илья Михеев, Александр Кадейкин, Александр Барабанов, Иван Телегин, Павел Красковский, Анатолий Голышев.

Ждать ли Радулова и Панарина? Кто из НХЛ ещё может приехать на ЧМ
Многие команды способны собрать звёздные составы.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент