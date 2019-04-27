Стал известен обновлённый состав сборной России для подготовки к ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной России произвёл изменения в составе, который будет готовиться к предстоящему чемпионату мира в Словакии. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.
Календарь чемпионата мира — 2019
Теперь состав выглядит следующим образом:
Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;
Защитники: Михаил Сергачёв, Илья Любушкин, Никита Нестеров, Артём Блажиевский, Динар Хафизуллин, Артём Зуб, Богдан Киселевич, Александр Елесин, Егор Яковлев, Артём Сергеев;
Нападающие: Владимир Ткачёв, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Михаил Григоренко, Артём Анисимов, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Илья Михеев, Александр Кадейкин, Александр Барабанов, Иван Телегин, Павел Красковский, Анатолий Голышев.
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