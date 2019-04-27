РУСАДА — о допинге Зернова: решения нет, не можем подтвердить или опровергнуть

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала слухи о положительной допинг-пробе нападающего «Авангарда» Дениса Зернова.



«Я сейчас не могу понять, кто отбирал его пробу — мы или не мы. Антидопинговая организация не может ничего комментировать, пока не опубликовано официальное решение. Решение публикует ИИХФ или РУСАДА. Спортсмен или клуб могут давать комментарии. Мы же сейчас не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. Мы установили эти правила, и сами их придерживаемся», — сказала Пахноцкая в интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Ранее стало известно, что главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и врач команды Дмитрий Батушенко попытались помешать допинг-офицеру взять пробу у Зернова.

Главный тренер и врач «Авангарда» пытались не пустить допинг-офицера к Зернову