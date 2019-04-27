Сборная Швеции обыграла Канаду в полуфинале юниорского чемпионата мира

Сборная Швеции встретилась с командой Канады в полуфинале домашнего чемпионата мира. Встреча закончилась со счётом 4:3 в пользу скандинавской команды.



Скандинавская команда открыла счёт на 12-й минуте усилиями Филипа Броберга, но канадцы восстановили паритет ещё до сирены об окончании первого периода благодаря шайбе Коннора Зари, реализовавшего большинство. Алекс Ньюхук вывел североамериканцев вперёд на первых минутах второго игрового отрезка, но хозяева смогли отыграться после точного броска Александера Хольца. В середине третьего периода Хольц оформил дубль, отличившись в формате «5 на 4». Коннор Зари сравнял счёт, на что шведы ответили голом Альбина Греве, который оказался победным.

В финале турнира шведы сыграют со сборной России, а канадцы поспорят за бронзу с американцами.