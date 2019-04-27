Тренер США — после поражения в игре с Россией: сердца ребят разбиты вдребезги

Главный тренер юниорской сборной США Джон Вроблевски прокомментировал поражение со счётом 2:3 Б в полуфинале чемпионате мира.



«Сейчас сердца этих ребят разбиты вдребезги. Было тяжело находиться в раздевалке после того, как они на моих глазах выросли из мальчишек в сильных, молодых мужчин», — приводит слова наставника официальный сайт ИИХФ.

Первый период матча с участием принципиальных соперников завершился без заброшенных шайб. В концовке второго игрового отрезка сборная России осталась в меньшинстве после удаления Ивана Рогова и сумела отметиться голом в формате «4 на 5» стараниями Родиона Амирова. Американцы восстановили паритет на первых секундах третьего периода благодаря голу Коула Кофилда в большинстве. Спустя три минуты Кофилд оформил дубль, на что российская команда ответила голом Семёна Чистякова. Основное время и овертайм не выявили победителя, и судьбу встречи решили буллиты, где удача оказалась на стороне сборной России.