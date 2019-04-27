Первый финал России за 10 лет! США не спас игрок, повторивший рекорд Овечкина

Наши ребята обыграли главных фаворитов ЮЧМ и впервые с 2009 года будут бороться за золото.

Из всех полуфиналистов ЮЧМ-2019 США – самый сильный соперник и фаворит турнира. Американцы показывают сумасшедший хоккей, забивают не меньше шести шайб в каждом матче, не проиграли ни одной встречи и пока не замечают соперников на своём пути. И как им противостоять, если один Джек Хьюз набрал больше очков, чем три лучших российских бомбардира, а Коул Кофилд забил больше шайб, чем четыре наших лучших снайпера?

Беларусь прошли, а дальше страшно. Там Америка, играющая в советский хоккей Тот случай, когда победа сборной России на ЮЧМ станет сенсацией.

Команды уже встречались в групповой стадии, и Россия даже быстро повела 2:0. Но затем всё начало рушиться с космической скоростью – добытое преимущество испарилось к концу первого периода, американцы делали, что хотели, гораздо быстрее наших принимали решения, показывали гораздо более командную и комбинационную игру и заслуженно выиграли 6:3.

Последний раз Россия одерживала верх над США на ЮЧМ в 2015 году – то был безумный матч, звёздно-полосатые, как обычно, не давали продыху нашей обороне, но наши забили в меньшинстве, в большинстве, а Самсонов стоял стеной. С тех пор – четыре поражения подряд, включая 1:5 в четвертьфинале ЮЧМ-2018. Чтобы выиграть сегодня, стеной должен стать Аскаров, а все остальные должны сыграть даже не на 100, а на 1000%.

Россия не ломается и забивает в меньшинстве

Сразу стало видно, что сборная России не то что не боится, а готова соответствовать американцам в интенсивности, борьбе и прессинге. Наши не позволяли американцам подолгу хозяйничать в своих владениях, хорошо двигались, в чужой зоне активно вступали в отбор шайбы и работали на пятачке.

Всё это было до середины периода, после чего россияне стали ходить по краю пропасти, удаляясь один за другим. Один штраф «убили» — следующий, было даже 38 секунд «три на пять». Отбившись втроём, наши ребята немного осмелели и сами создали голевой момент – Спиридонов бросал с убойной позиции, но Спенсер Найт был начеку.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Stars n’ Stripeshockey.

Кофилд повторяет рекорд Овечкина

Кажется, американцев совершенно расслабили лёгкие победы, ведь на этом чемпионате мира они до этого не сталкивались с проблемами. А Россия тщательно подготовилась к полуфиналу и до мелочей выполняла свой план – не давала сопернику свободного пространства, заставляла ошибаться и терять шайбу. Единственное, что вызывало опасения –масса штрафов, но по иронии судьбы именно очередное удаление принесло удачу, да ещё и в самой концовке второго периода. Наши ребята первыми успели на подбор после вбрасывания, Шешину не составило труда догнать Хьюза и отобрать у него шайбу за чужими воротами, а остальное было делом техники. Амиров, который был на пятачке совершенно один, с колен послал шайбу в ворота.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Stars n’ Stripeshockey.

Но радоваться пришлось только до начала третьего периода –лучшему снайперу турнира Коулу Кофилду хватило нескольких остававшихся секунд в большинстве, чтобы ответить своим голом, а чуть позже он же вывел сборную США вперёд. Аскаров на мгновение упустил шайбу из виду и не успел переместиться к дальней штанге. Кофилд повторил рекорд Александра Овечкина на одном ЮЧМ, который тот установил в 2002 году.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Stars n’ Stripeshockey.

Первый финал России с 2009 года

Легко было опустить руки, но Россию это только разозлило. Да, пару опасных контратак американцев мы пропустили, но Аскаров был сверхнадёжен, а затем Чистяков пальнул с кистей от синей линии точно в цель. Как бы ни закончилась эта игра, уже было ясно, что россиянам нечего стыдиться.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

Всё начиналось сначала. В концовке матча стало нервно, но наши ребята, пожалуй, смотрелись лучше в атаке. Хотя американцы могли решать исход в свою пользу на последних секундах, когда Рогов совершил непозволительную ошибку, сделав передачу через центр поля прямо в клюшку соперника.

В овертайме у обеих команд было по несколько чумовых моментов, а американцы за 40 секунд до конца снова получили большинство. «Пластайтесь!» — кричал Аскаров, и ребята пластались. В серии буллитов звёздно-полосатые лишь безуспешно пытались перехитрить нашего вратаря, а Найт пропустил прямой бросок от Амирова. Россия – в финале!

Видео можно посмотреть в «твиттере» Eliteprospects.

Наша команда последний раз выигрывала золото юниорского чемпионата мира в 2007 году, а в финалах не играла с 2009 года. Сегодня одна чёрная серия закончилась, а завтра может закончиться другая.