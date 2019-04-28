16 игроков «Барыса» вошли в окончательный состав сборной Казахстана на ЧМ-2019

16 игроков клуба «Барыс» вошли в окончательную заявку сборной Казахстана на чемпионат мира в первом дивизионе, который стартует 29 апреля на «Барыс Арене», информирует официальный сайт клуба.

Главным тренером национальной команды является Андрей Скабелка, также возглавляющий и «Барыс». В окончательную заявку вошли 23 человека — три вратаря, семь защитников и 13 нападающих.

Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев (оба – «Барыс»), Артём Микушин («Бейбарыс»).

Защитники: Леонид Метальников («Сарыарка»), Алексей Маклюков, Даррен Диц, Валерий Орехов, Егор Шалапов, Максим Семёнов, Никита Клещенко (все – «Барыс»).

Нападающие: Мартен Сен-Пьер («Куньлунь Ред Стар»), Антон Некряч («Бейбарыс»), Талгат Жайлауов, Аркадий Шестаков, Евгений Рымарёв (все – «Торпедо» УК), Никита Михайлис, Брэндон Боченски, Дастин Бойд, Дмитрий Шевченко, Антон Сагадеев, Павел Акользин, Егор Петухов, Алихан Асетов (все – «Барыс»).