Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Стал известен окончательный состав сборной Беларуси на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Стал известен окончательный состав сборной Беларуси на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Беларуси определилась с заявкой на чемпионат мира в первом дивизионе, который стартует 29 апреля на «Барыс Арене», информирует «Страница хоккея Беларуси».

Вратари: Дмитрий Мильчаков («Шкода» Пльзень, Чехия), Виталий Трус («Неман»), Александр Осипков («Юность»).

Защитники: Олег Евенко, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец (все — «Динамо» Минск), Ник Бэйлен («Трактор», Россия), Никита Устиненко, Даниил Бокун (оба — «Шахтёр» Солигорск), Илья Соловьёв (U20).

Нападающие: Евгений Ковыршин, Артём Волков, Александр Китаров (все — «Динамо» Минск), Александр Когалёв, Станислав Лопачук (оба — «Юность»), Сергей Малявко, Александр Малявко, Артём Кислый (все — «Неман»), Артём Демков («Шахтер» Солигорск), Джефф Плэтт («Йокерит», Финляндия), Егор Шарангович («Бингхэмптон Дэвилз», США), Максим Сушко («Оуэн Саунд», Канада), Никита Феоктистов («Адмирал», Россия).

16 игроков «Барыса» вошли в окончательный состав сборной Казахстана на ЧМ-2019
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент