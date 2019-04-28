Стал известен окончательный состав сборной Беларуси на ЧМ-2019

Сборная Беларуси определилась с заявкой на чемпионат мира в первом дивизионе, который стартует 29 апреля на «Барыс Арене», информирует «Страница хоккея Беларуси».

Вратари: Дмитрий Мильчаков («Шкода» Пльзень, Чехия), Виталий Трус («Неман»), Александр Осипков («Юность»).

Защитники: Олег Евенко, Кристиан Хенкель, Евгений Лисовец (все — «Динамо» Минск), Ник Бэйлен («Трактор», Россия), Никита Устиненко, Даниил Бокун (оба — «Шахтёр» Солигорск), Илья Соловьёв (U20).

Нападающие: Евгений Ковыршин, Артём Волков, Александр Китаров (все — «Динамо» Минск), Александр Когалёв, Станислав Лопачук (оба — «Юность»), Сергей Малявко, Александр Малявко, Артём Кислый (все — «Неман»), Артём Демков («Шахтер» Солигорск), Джефф Плэтт («Йокерит», Финляндия), Егор Шарангович («Бингхэмптон Дэвилз», США), Максим Сушко («Оуэн Саунд», Канада), Никита Феоктистов («Адмирал», Россия).