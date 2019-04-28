Свечников пропустит шестой матч подряд после драки с Овечкиным

Во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» примет «Каролину Харрикейнз». Российский форвард «ураганов» Андрей Свечников во встрече не сыграет.

Свечников получил повреждение в ходе драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии с «Вашингтон Кэпиталз». Сбросивший первым краги Овечкин серией ударов в голову уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров.

В трёх матчах плей-офф на счету второго номера драфта-2018 два гола и результативная передача при показателе полезности «+2».

Напомним, в первом раунде плей-офф «островитяне» обыграли в четырёх матчах «Питтсбург Пингвинз». «Харрикейнз» в семиматчевом противостоянии взяли верх над действующим чемпионом НХЛ «Вашингтоном».