Бриндамор: вернём Свечникова в состав, если он будет к этому готов

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор заявил, что Андрей Свечников близок к возвращению в состав.

«Он прошёл все тесты, теперь ему нужно тренироваться. Мы не устраивали для него тренировки, чтобы он почувствовал себя комфортно, и вернем его в состав, если он будет к этому готов», — цитирует Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Свечников получил повреждение в ходе драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии с «Вашингтон Кэпиталз». Сбросивший первым краги Овечкин серией ударов в голову уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров.



В трёх матчах плей-офф на счету второго номера драфта-2018 два гола и одна результативная передача при показателе полезности «+2».