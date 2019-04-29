Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Киселевич: хочется сыграть на чемпионате мира и сделать с командой большое дело

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Киселевич: хочется сыграть на чемпионате мира и сделать с командой большое дело
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник сборной России Богдан Киселевич поделился впечатлениями от вызова в национальную команду для подготовки к чемпионату мира-2019.

«Если есть возможность, всегда хочется сыграть за сборную. Позвонили из сборной, готов или нет. Не раздумывал, сразу собрался и полетел. Приехал перед первой игрой с Латвией, долгая дорога была, летел 18 часов, но я сам хотел и понимал, что мне нужны эти матчи, чтобы почувствовать игровой ритм. Я готов бороться за место в составе. Сейчас задача – попасть на чемпионат мира, все мысли об этом. Хочется сыграть на турнире и сделать с командой большое дело. В сборной всегда классные эмоции», — сказал Киселевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.

Полностью интервью с Киселевичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

И. Воробьёв: дали почувствовать Ковальчуку и Киселевичу большую площадку
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент