Киселевич: хочется сыграть на чемпионате мира и сделать с командой большое дело

Защитник сборной России Богдан Киселевич поделился впечатлениями от вызова в национальную команду для подготовки к чемпионату мира-2019.

«Если есть возможность, всегда хочется сыграть за сборную. Позвонили из сборной, готов или нет. Не раздумывал, сразу собрался и полетел. Приехал перед первой игрой с Латвией, долгая дорога была, летел 18 часов, но я сам хотел и понимал, что мне нужны эти матчи, чтобы почувствовать игровой ритм. Я готов бороться за место в составе. Сейчас задача – попасть на чемпионат мира, все мысли об этом. Хочется сыграть на турнире и сделать с командой большое дело. В сборной всегда классные эмоции», — сказал Киселевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Рожковым.

Полностью интервью с Киселевичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.