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И. Воробьёв: Киселевич засыпал к концу матча из-за смены часовых поясов

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: Киселевич засыпал к концу матча из-за смены часовых поясов
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв после матча Еврочелленджа с Латвией (4:2) оценил игру защитника Богдана Киселевича и нападающего Ильи Ковальчука.

Календарь чемпионата мира — 2019

«Сложное начало, подарили пару голов сопернику, но потом собрались и перевернули игру. Ковальчук и Киселевич только недавно прилетели, хотели дать им почувствовать большую площадку. Богдан вообще только вчера прилетел, засыпал к концу матча из-за смены часовых поясов», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Хозяева ударно провели первый период и дважды огорчили Александра Георгиева. Мартиньш Дзиеркалс открыл счёт на 4-й минуте, а чуть позже преимущество сборной Латвии укрепил Роберт Букартс. Во втором игровом отрезке гостям удалось отыграть один гол благодаря точному броску Артёма Зуба. В третьей двадцатиминутке подопечные Воробьёва восстановили паритет стараниями Наиля Якупова, а через две минуты Анатолий Голышев вывел сборную России вперёд. Окончательный счёт установил Рушан Рафиков.

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