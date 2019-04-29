Защитник «Динамо» Волков: мы уже привыкли к изменениям в руководстве

Защитник московского «Динамо» Артём Волков оценил шансы остаться в рядах бело-голубых при новом руководстве клуба.

«Пока ещё с моим агентом из клуба никто не связывался. Потому что надо сначала доиграть матчи за олимпийскую сборную, а потом уже будем решать дела с «Динамо».

Как отреагировал на новость о смене руководства и юрлица? Да мы уже, наверное, привыкли к этому (смеётся). У нас каждый год меняются руководство и тренеры. Так что ничего особенного — в «Динамо» это рабочий момент.

Что дала мне работа с Крикуновым? Требовательный человек. Очень много знает в хоккее, понимает, как лучше сделать команду. Если будешь выполнять его требования, можешь многого добиться.

Знаменитые упражнения с баллонами? У меня это было впервые. Когда Владимир Васильевич только пришёл в «Динамо» и в первый раз дал нам упражнения с баллонами во время перерыва на Кубок Карьяла, мне было очень тяжело. Потом уже как-то полегче пошло. Последние упражнения с баллонами я и вовсе не заметил. Игры показывают, что мы во второй половине сезона прибавили функционально. Да и вообще во всем прибавили. Легче стало играть. Не знаю, в баллонах ли дело, но, думаю, именно в них», — приводят слова Волкова «Известия».