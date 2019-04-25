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«Динамо» подписало новый контракт с Крикуновым, остальные тренеры покинут клуб

«Динамо» подписало новый контракт с Крикуновым, остальные тренеры покинут клуб
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» заключило новый контракт с главным тренером Владимиром Крикуновым. Новое соглашение подписано сроком на один сезон.

«Совет директоров АНО ХК „Динамо-Москва“ утвердил подписание контракта с главным тренером Владимиром Крикуновым на год. Тренеры Владимир Воробьёв, Александр Степанов, Олег Ореховский, Виталий Еремеев и Иван Скобрев клуб покидают», — приводит слова пресс-службы «Динамо» ТАСС.

Крикунов возглавил команду в ходе сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера Владимира Воробьёва. Под его руководством команда заняла пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Бело-голубые обыграли «Йокерит» в первом раунде плей-офф КХЛ со счётом 4-2, после чего проиграли будущему обладателю Кубка Гагарина — ЦСКА со счётом 1-4.

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