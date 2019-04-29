Бриндамор — о травмах «Каролины»: мы мрём как мухи

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после второй победы в полуфинале Восточной конференции над «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1) поделился мнением о ситуации с травмированными. Сразу три игрока получили повреждения: нападающий Саку Мяэналанен, защитник Тревор ван Римсдайк и вратарь Петр Мразек, которого заменил Кёртис Макэлинни.

«Макэлинни здорово играл весь год, так что у нас не было ощущения вроде «Его надо ставить в ворота, только не это». Скорее, мы думали «Такая уж игра, мы мрём как мухи, теперь и наш вратарь получил травму». Я рад, что Макэлинни был готов.

Со всеми этими травмами мы уже даже начали шутить – разве так бывает? Но мы всё равно рассчитываем побеждать», — цитирует Бриндамора FOX Sports Carolinas.