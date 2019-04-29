Филатов: на ЮЧМ сборная России долго запрягала, но быстро ехала

Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов поделился впечатлениями после поражения от команды Швеции (3:4 ОТ) в финальном матче чемпионата мира.



«Шаг за шагом мы играли лучше и лучше. В России на этот счёт говорят, что мы долго запрягаем, но затем быстро едем. Так было и для нас во время турнира. Наши хоккеисты значительно прибавили в матчах плей-офф», — приводит слова специалиста официальный сайт турнира.



На 10-й минуте матча Лукас Рэймонд разогнался из средней зоны, на пути к воротам красиво обыграл защитника Александра Кирпичникова и бросил с кистей точно в дальний угол ворот Ярослава Аскарова. На 26-й минуте вторую шайбу шведов забросил Симон Хольмстрём. На 32-й минуте отличился форвард российской команды Василий Подколзин. Для одного из фаворитов драфта НХЛ — 2019 этот гол стал первым на турнире. На старте третьего периода отличился Родион Амиров, а в середине периода россиян вывел вперёд Максим Грошев. Шведам удалось отыграться практически мгновенно — дубль оформил Рэймонд. Шайбы Грошева и Рэймонда разделили 25 секунд. В овертайме Лукас оформил хет-трик.

В сантиметре от золота. Судьи не могли увидеть гол России в концовке финала Его не было. По крайней мере на тех повторах, что нам показали. В овертайме победу шведам на ЮЧМ принёс гол Лукаса Рэймонда.