Витолиньш, Уланов и Соловьёв вошли в тренерский штаб Знарка

Руководство московского «Спартака» утвердило помощников нового главного тренера основной команды Олега Знарка, информирует официальный сайт команды. В штаб Знарка войдут многолетний ассистент специалиста Харийс Витолиньш, а также Игорь Уланов и Максим Соловьёв. Уланов и Соловьёв трудились в «Спартаке» в завершившемся сезоне.



Витолиньш c 2008 по 2018 год занимал пост помощника главного тренера в ХК МВД, московском «Динамо», СКА и сборной России. Уроженец Риги дважды побеждал с бело-голубыми в Кубке Гагарина (2012 и 2013), выигрывал главный трофей КХЛ со СКА (2017), а также выигрывал чемпионат мира в 2014 году и Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.



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