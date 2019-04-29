Сборная Беларуси с трудом одолела Литву в стартовом матче ЧМ-2019

Сборная Беларуси одержала победу над командой Литвы в своём стартовом матче чемпионата мира 2019 года, встреча завершилась со счётом 4:3. Напомним, Беларусь выступает во втором по силе дивизионе мирового хоккея.



Ранее на турнире сборная Южной Кореи обыграла Венгрию со счётом 5:1.



Сборная Беларуси играла в следующем составе:



Мильчаков;

Лисовец – Бэйлен, Демков – Ковыршин – Плэтт;

Хенкель – Соловьев, Сушко – Шарангович – Лопачук;

Евенко – Устиненко, Китаров – Волков – Феоктистов;

С. Малявко – Кислый – А. Малявко; Бокун.



Голы:



1:0 — Богдзюл 02:52

2:0 — Зубрус (Богдзюл, Краскаускас) 08:23

2:1 — Лопачук 08:51

2:2 — С. Малявко (А. Малявко) 15:52

2:3 — Плэтт (Ковыршин) 16:35

2:4 — Феоктистов (Лисовец, Бэйлен) 43:00

3:4 — Гинтаустас (Четвертак) 52:34.



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