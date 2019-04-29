Сборная Беларуси одержала победу над командой Литвы в своём стартовом матче чемпионата мира 2019 года, встреча завершилась со счётом 4:3. Напомним, Беларусь выступает во втором по силе дивизионе мирового хоккея.
Ранее на турнире сборная Южной Кореи обыграла Венгрию со счётом 5:1.
Сборная Беларуси играла в следующем составе:
Мильчаков;
Лисовец – Бэйлен, Демков – Ковыршин – Плэтт;
Хенкель – Соловьев, Сушко – Шарангович – Лопачук;
Евенко – Устиненко, Китаров – Волков – Феоктистов;
С. Малявко – Кислый – А. Малявко; Бокун.
Голы:
1:0 — Богдзюл 02:52
2:0 — Зубрус (Богдзюл, Краскаускас) 08:23
2:1 — Лопачук 08:51
2:2 — С. Малявко (А. Малявко) 15:52
2:3 — Плэтт (Ковыршин) 16:35
2:4 — Феоктистов (Лисовец, Бэйлен) 43:00
3:4 — Гинтаустас (Четвертак) 52:34.
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Сборная Беларуси с трудом одолела Литву в стартовом матче ЧМ-2019