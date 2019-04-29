Зубрус: чувствую себя не так хорошо, как хотелось бы. Не хватает чувства льда

Капитан сборной Литвы Дайнюс Зубрус прокомментировал поражение в стартовом матче чемпионата мира 2019 года в первом дивизионе с командой Беларуси (3:4).

«Сборная Беларуси — хорошая команда. Если мы будем совершать ошибки и давать сопернику возможности для голов, он обязательно этим воспользуется. Так и получилось. Где-то мы сами себе „привезли“. У нас молодая команда, и нам нужно учиться на собственных ошибках. Это не была наша лучшая игра, в том числе и моя. Если мы добавим, то сыграем ещё лучше.

Честно говоря, чувствую себя не так хорошо, как хотелось бы. Когда год не играешь, то чувства льда и всего остального не хватает. Мне нравится играть за сборную. Я не такой молодой, но когда играю с ребятами, чувствую себя лучше", — приводит слова Зубруса «Прессбол».