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Зубрус: чувствую себя не так хорошо, как хотелось бы. Не хватает чувства льда

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Зубрус: чувствую себя не так хорошо, как хотелось бы. Не хватает чувства льда
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Капитан сборной Литвы Дайнюс Зубрус прокомментировал поражение в стартовом матче чемпионата мира 2019 года в первом дивизионе с командой Беларуси (3:4).

«Сборная Беларуси — хорошая команда. Если мы будем совершать ошибки и давать сопернику возможности для голов, он обязательно этим воспользуется. Так и получилось. Где-то мы сами себе „привезли“. У нас молодая команда, и нам нужно учиться на собственных ошибках. Это не была наша лучшая игра, в том числе и моя. Если мы добавим, то сыграем ещё лучше.

Честно говоря, чувствую себя не так хорошо, как хотелось бы. Когда год не играешь, то чувства льда и всего остального не хватает. Мне нравится играть за сборную. Я не такой молодой, но когда играю с ребятами, чувствую себя лучше", — приводит слова Зубруса «Прессбол».

Сборная Беларуси с трудом одолела Литву на ЧМ-2019, у Зубруса — гол
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