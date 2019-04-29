Клубы КХЛ проявляют интерес к вратарю Шимону Грубецу, он чемпион Чехии

Как стало известно «Чемпионату», чешский вратарь Шимон Грубец может продолжить карьеру в КХЛ. К нему проявляют интерес ряд клубов лиги.

Грубец на протяжении последних семи сезонов является основным вратарём «Тршинеца». В сезоне-2018/19 Шимон принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем за игру 2,18 шайбы и отражая 92,2% бросков. В плей-офф он сыграл 17 матчей при коэффициенте надёжности 1,92 и проценте отражённых бросков 92,6.

В этом сезоне Грубец стал чемпионом Чехии, а в позапрошлом сезоне «Тршинец» проиграл в финальной серии. Шимон также является вратарём национальной команды.

Лучшим бомбардиром команды в плей-офф стал бывший нападающий «Амура» и «Трактора» Мартин Ружичка, набравший 18 (7+11) очков в 17 матчах. К успеху команду привёл 43-летний Вацлав Варада, возглавляющий её второй сезон.