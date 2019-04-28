Гол экс-защитника «Сибири» помог «Тршинецу» выиграть чемпионат Чехии

«Тршинец» стал чемпионом Чехии, обыграв в шестом матче финальной серии «Либерец» (4:2, 4-2). Команда выиграла чемпионский титул во второй раз в своей истории и впервые с 2011 года. В прошлом году «Тршинец» дошёл до финала, в котором уступил «Комете» из Брно.

Автором победной шайбы стал бывший защитник «Сибири» Владимир Рот (выступал в КХЛ в сезоне-2015/16). Лучшим бомбардиром команды в плей-офф стал бывший нападающий «Амура» и «Трактора» Мартин Ружичка, набравший 18 (7+11) очков в 17 матчах. К успеху команду привёл 43-летний Вацлав Варада, возглавляющий её второй сезон.

Чемпионами страны также стали известные в КХЛ игроки – защитники Гунтис Галвиньш и Лукаш Крайчек (в плей-офф не выступал) и форвард Петр Врана.