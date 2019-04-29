Евенко — о 4:3 в матче со сборной Литвы: кроме Зубруса, у литовцев никого нет

Защитник сборной Беларуси Олег Евенко прокомментировал трудный старт на чемпионате мира 2019 года в первом дивизионе. Белорусская команда выиграла у сборной Литвы (4:3).

«Если честно, вообще не представляю состав литовцев. Кроме Зубруса, там, по большому счету, никого нет. Ничего не подумайте такого, просто я толком не изучал их состав и не могу сравнивать уровень мастерства. Возможно, да, разница есть, и она сказалась. Однако в нашей команде тоже много ребят, у которых первый чемпионат мира. И они — молодцы», — цитирует Евенко «Прессбол».

В ходе матча белорусская сборная уступала со счётом 0:2. Президент Федерации хоккея Литвы Зубрус отправил в ворота соперника одну шайбу. В июне Дайнюсу исполнится 41 год.