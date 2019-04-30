Сегин: «Сент-Луис» был отчаянной командой, переиграл нас и заслужил победу

Нападающий «Даллас Старс» Тайлер Сегин прокомментировал поражение от «Сент-Луис Блюз» (3:4) в третьем матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ.

«Последние 20 минут мы провели лучше, но сегодня нас переиграли, «Сент-Луис» был лучше и заслужил победу. Они выигрывали борьбу, были отчаянной командой, а мы им не соответствовали. Полторы недели назад была такая же история, у нас есть день на подготовку, и мы покажем лучшую игру в следующем матче. Мы и тогда были спокойны, и сейчас тоже.

Знаем, что нам надо исправить. Надо держать эмоции под контролем, не слишком радоваться и не слишком расстраиваться. «Сент-Луис» — крутая команда, победить их будет непросто. Сейчас соперник ведёт, в следующем матче нам надо выйти и ответить им на своём льду», — приводит слова форварда пресс-служба «Далласа».