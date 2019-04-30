Амиров: надеюсь пробиться в «Салават Юлаев», но при усердной работе

Нападающий юниорской сборной России из системы «Салавата Юлаева» Родион Амиров поделился впечатлениями от игры на ЮЧМ-2019, где россияне выиграли серебро.



«Конечно, хотелось бы выиграть золотые медали, но мы возвращаемся с серебряными, мы бились до последнего. Знаю, что в Республике Башкортостан, во всей России поддерживали нашу сборную, желали ей всяческих успехов. Хотел бы сказать спасибо «Салавату Юлаеву», Уфе и всей нашей стране. Надеюсь пробиться в первую команду «Салавата». Но, конечно, это возможно при усердной работе. Всегда приятно прилетать домой с медалями чемпионата мира. Это было важное соревнование для нас, вся команда отдавалась, выкладывалась на льду. Сейчас главное — перевести дух, расти дальше, постоянно идти вперёд, развиваться», — сказал Амиров «Чемпионату».

В сантиметре от золота. Судьи не могли увидеть гол России в концовке финала Его не было. По крайней мере на тех повторах, что нам показали. В овертайме победу шведам на ЮЧМ принёс гол Лукаса Рэймонда.