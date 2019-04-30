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Сборная Беларуси одержала победу над Венгрией на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Беларуси одержала победу над Венгрией на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Беларуси оказалась сильнее команды Венгрии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года, встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, у выступающей во втором по силе дивизионе ЧМ Беларуси теперь две победы в двух матчах.

Беларусь: Мильчаков; Лисовец – Бэйлен, Демков – Ковыршин – Плэтт; Хенкель – Соловьев, Сушко – Шарангович – Лопачук; Евенко – Устиненко, Китаров – Волков – Феоктистов; С. Малявко – Кислый – А. Малявко; Бокун, Когалев.

Венгрия: Вэй; Штипшиц – Сабо, Эрдей – Хари – Гало, Сираньи – Верс, Г. Надь – Сарауэр – Шофрон, Пошгаи – Маколей, Барталиш – Ваш – Бодо, К. Надь – Варга, Тербоч – Бенк – Магоши.

Беларусь — Венгрия — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Шайбы забрасывали:

1:0 — Феоктистов (Китаров, Бокун) 4:32;
2:0 — Лисовец (Плэтт, Ковыршин) 29:49;
3:0 — Плэтт (Бэйлен, Демков) 45:29 (большинство);
3:1 — Галло (Штипшиц, Ваш) 54:31 (большинство).

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