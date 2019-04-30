Сборная Беларуси одержала победу над Венгрией на ЧМ-2019

Сборная Беларуси оказалась сильнее команды Венгрии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года, встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, у выступающей во втором по силе дивизионе ЧМ Беларуси теперь две победы в двух матчах.



Беларусь: Мильчаков; Лисовец – Бэйлен, Демков – Ковыршин – Плэтт; Хенкель – Соловьев, Сушко – Шарангович – Лопачук; Евенко – Устиненко, Китаров – Волков – Феоктистов; С. Малявко – Кислый – А. Малявко; Бокун, Когалев.



Венгрия: Вэй; Штипшиц – Сабо, Эрдей – Хари – Гало, Сираньи – Верс, Г. Надь – Сарауэр – Шофрон, Пошгаи – Маколей, Барталиш – Ваш – Бодо, К. Надь – Варга, Тербоч – Бенк – Магоши.



Беларусь — Венгрия — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)



Шайбы забрасывали:



1:0 — Феоктистов (Китаров, Бокун) 4:32;

2:0 — Лисовец (Плэтт, Ковыршин) 29:49;

3:0 — Плэтт (Бэйлен, Демков) 45:29 (большинство);

3:1 — Галло (Штипшиц, Ваш) 54:31 (большинство).