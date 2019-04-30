Свечников может вернуться в состав «Каролины»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может сыграть в третьем матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает североамериканский журналист Том Гулитти со ссылкой на главного тренера клуба Роба Бриндамора. Тренер сообщил, что Свечникову не требуется посещение врача, но нужно убедиться, что тот готов играть.



Свечников получил повреждение в ходе драки с Александром Овечкиным в третьей игре серии с «Вашингтон Кэпиталз» и больше не играл в плей-офф. Сбросивший первым краги Овечкин серией ударов в голову уложил соотечественника на лёд. Свечников смог подняться только с помощью медицинского персонала и партнёров.



В трёх матчах плей-офф на счету второго номера драфта-2018 два гола и результативная передача при показателе полезности «+2».

Андрей Свечников тренируется в увеличенном визоре