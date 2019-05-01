«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Евгения Малкина

Известный обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман поделился информацией о возможном обмене нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в другой клуб.

«Неудачи и поражения болезненно воспринимаются в этом уголке Пенсильвании, команда нуждается в обновлении. Обмен Малкина выглядит слухами, но некоторые другие клубы считают, что в этом что-то есть. По крайней мере, «пингвины» определяют степень осуществимости этой идеи.

Генеральный менеджер Джим Рутерфорд отказался от комментариев, но сделал несколько намёков в интервью на прошлой неделе. У Малкина есть пункт о невозможности обмена, но штука в том, что он может передумать, у него есть время. Если он согласится, то куда может перейти? Это был бы короткий список. Возможно, «Нью-Йорк Рейнджерс» или «Флорида». Большим препятствием для сделки будет и один из совладельцев, легенда «Питтсбурга» Марио Лемье, который против этой идеи. Чтобы «пингвины» смогли всё это провернуть, компенсация должна быть достаточно хорошей», — отметил Фридман.

Напомним, что в нынешнем регулярном чемпионате Малкин набрал 72 (21+51) очка в 68 матчах, а его контракт на сумму $ 9,5 млн в год будет действовать ещё три сезона. В розыгрыше Кубка Стэнли-2019 «пингвины» проиграли в первом раунде «Нью-Йорк Айлендерс».