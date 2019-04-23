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«Питтсбург» летом обменяет минимум одного защитника

«Питтсбург» летом обменяет минимум одного защитника
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд поделился планами селекционной работы команды. Функционер сказал, что команду в межсезонье покинет как минимум один игрок обороны. Напомним, «Питтсбург» быстро вылетел из плей-офф, проиграв «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 0-4.

«Команда в целом сейчас находится в хорошем положении. Наша позиция сильнее, чем год или, может, даже два года назад. Однако сохранить всех защитников и сделать их счастливыми вряд ли будет возможно. Многие команды ищут защитников, поэтому мы обменяем как минимум одного», — приводит слова функционера Pittsburgh Post-Gazette.

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