Хет-трик Кутюра и грубая ошибка Бёрнса — в обзоре матча «Колорадо» — «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Колорадо Эвеланш» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счётом 4:2 (2:0; 0:1; 2:1) в пользу гостей.



Главным героем встречи стал форвард «Сан-Хосе» Логан Кутюр, который оформил хет-трик. 3 (1+2) очка в составе победителей набрал Тимо Майер. Двумя результативными передачами отметился Густав Нюквист.

Видеообзор самых ярких моментов матча также доступен на «Чемпионате».

Российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров провёл на льду 20 минут 40 секунд, совершил 11 силовых приёмов, заблокировал два броска и закончил матч с показателем полезности «-1». Семён Варламов провёл матч в запасе.