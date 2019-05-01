Финские форварды Пуустинен и Руохомаа стали игроками «Сибири»

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал однолетние контракты с двумя финскими нападающими — 31-летним Юусо Пуустиненым и 30-летним Микаэлем Руохомаа, информирует официальный сайт новосибирского клуба.

Оба форварда минувший сезон провели в «Нефтехимике». Пуустинен за 53 матча набрал 37 (20+17) очков. До переезда в КХЛ, форвард большую часть карьеры провёл в Финляндии, где стал серебряным призёром местного чемпионата.Выступал за национальную команду на этапах Евротура. Участник Матча Звёзд КХЛ-2019.

Руохомаа сыграл 49 матчей, в которых записал на свой счет 33 очка (9+24). До переезда в КХЛ всю свою карьеру провел в Финляндии, где выиграл золотые медали. Также привлекался в национальную команду на этапы Евротура.