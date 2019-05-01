Американский защитник Сэм Лофквист пополнил состав «Сибири»

Хоккейный клуб «Сибирь» заключил двухлетний контракт с 29-летним американским защитником Сэмом Лофквистом, информирует официальный сайт новосибирского клуба.

Хоккеист начал профессиональную карьеру в лиге OHL в 2009 году, в 2011 перебрался в Европу, провёл 2,5 сезона в Швеции, а затем два в Финляндии.

В 2016 году оказался в КХЛ. В составе «Торпедо» он провел 43 матча в регулярном чемпионате и набрал 13 (4+9) очков. За четыре игры в плей-офф Сэм отметился одной голевой передачей.

Сезон-2017/18 отыграл в Швейцарии, после чего вернулся в Северную Америку. Проведя девять встреч за «Сан-Антонио» в АХЛ, подписал контракт в КХЛ с «Куньлунь Ред Стар, за который набрал 11 (3+8) очков в 18 матчах.



Ловкфист является бронзовым призёром юниорского чемпионата мира 2008 года.