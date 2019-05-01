Шведский нападающий Антон Ландер подписал двухлетний контракт с «Локомотивом», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В сезоне-2018/19 хоккеист провёл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. На его счету 10 заброшенных шайб и 20 результативных передач при показателе полезности «+19». В плей-офф шведcкий форвард набрал 2 (1+1) очка в четырёх играх.

Ландер защищает цвета казанского клуба с сезона-2017/18. Действующий контракт игрока с «Ак Барсом» истекает 30 апреля 2019 года. В прошлом сезоне Ландер стал обладателем Кубка Гагарина, набрав 13 (8+5) баллов в 19 матчах плей-офф. До переезда в Россию выступал в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», который выбрал его под 40-м номером на драфте-2009.