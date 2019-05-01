Нападающий Владимир Ткачёв подписал новый контракт с «Ак Барсом»

Нападающий Владимир Ткачёв заключил новый двухлетний контракт с «Ак Барсом». Об этом сообщил агент Юрий Николаев.



«Мы достигли договорённости с «Ак Барсом» о подписании контракта на два года», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В сезоне-2018/19 25-летний форвард отыграл 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 22 (11+11) очка. Хоккеист заработал показатель полезности «+11» и 10 штрафных минут. В плей-офф на счету игрока четыре матча, в которых он не сумел отметиться результативными действиями и заработал показатель полезности «-2».

По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Ак Барс» проиграл в четырёх матчах «Авангарду».