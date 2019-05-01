Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Елесин: планирую перебраться в НХЛ, но ясности пока нет

Елесин: планирую перебраться в НХЛ, но ясности пока нет
Хоккей / КХЛ

Защитник сборной России Александр Елесин подтвердил, что планирует перебраться в Национальную хоккейную лигу. Ранее «Чемпионат» сообщал, что игрок не станет продлевать контракт с «Локомотивом» и переедет за океан.

«Планирую ли перебраться в НХЛ? Да, есть такие планы. Но ясности пока нет», — цитирует Елесина ТАСС.

В нынешнем сезоне 23-летний хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате. На его счету четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач при показателе полезности «-2» и 47 минутах штрафного времени. В плей-офф Елесин не отметился результативными действиями, проведя 10 игр.

Елесин выступает за «железнодорожников» с 2017 года. До этого он провёл один сезон в составе хабаровского «Амура».

Фридман: «Калгари» подписал загадочного защитника. Скорее всего, это Елесин
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент