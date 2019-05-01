Елесин: планирую перебраться в НХЛ, но ясности пока нет

Защитник сборной России Александр Елесин подтвердил, что планирует перебраться в Национальную хоккейную лигу. Ранее «Чемпионат» сообщал, что игрок не станет продлевать контракт с «Локомотивом» и переедет за океан.



«Планирую ли перебраться в НХЛ? Да, есть такие планы. Но ясности пока нет», — цитирует Елесина ТАСС.



В нынешнем сезоне 23-летний хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате. На его счету четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач при показателе полезности «-2» и 47 минутах штрафного времени. В плей-офф Елесин не отметился результативными действиями, проведя 10 игр.



Елесин выступает за «железнодорожников» с 2017 года. До этого он провёл один сезон в составе хабаровского «Амура».

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