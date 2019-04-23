Фридман: «Калгари» подписал загадочного защитника. Скорее всего, это Елесин

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман отреагировал на твит клубного журналиста «Калгари Флэймз» Пэта Стейнберга. Стейнберг в своём «твиттере» собирал самые яркие цитаты с пресс-конференции главного тренера Билла Питерса.

«У команды будет большая глубина среди защитников. Клуб подписал контракт с защитником, которого пока что не объявляют», — написал Стейнберг.

«Этот «загадочный защитник», скорее всего, Александр Елесин. «Калгари» были одним из претендентов на защитника «Локомотива» с правым хватом», — отреагировал Фридман.

В нынешнем сезоне 23-летний хоккеист провёл 55 матчей в регулярном чемпионате. На его счету четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач при показателе полезности «-2» и 47 минутах штрафного времени. В плей-офф Елесин не отметился результативными действиями, проведя 10 игр.