Барулин и Шарыченков официально образовали вратарскую бригаду «Нефтехимика»

Голкиперы Александр Шарыченков и Константин Барулин заключили контракты с «Нефтехимиком», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Соглашения рассчитаны на один год.

В минувшем сезоне 27-летний Шарыченков в составе «Ак Барса» одержал пять побед в девяти матчах регулярного чемпионата, пропуская в среднем за игру 2,25 шайбы и отражая 91,9% бросков. В плей-офф Шарыченков потерпел одно поражение в двух матчах (коэффициент надёжности — 4,83, процент отражённых бросков — 84,4).



34-летний Барулин выступал за «Сочи» с 2015 года. В регулярном чемпионате-2018/19 Константин выиграл 15 из 30 матчей. В плей-офф опытный вратарь не одержал ни одной победы в четырёх матчах.