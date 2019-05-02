«Авангард» объявил о переходе экс-форварда «Ак Барса» Алексея Потапова

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт сроком на два сезона с нападающим Алексеем Потаповым, информирует официальный сайт омского клуба.

В минувшем сезоне Потапов сыграл 53 матча за «Ак Барс» и набрал 19 (9+10) очков при показателе полезности «+21».

За карьеру Алексей выступал за Торпедо-2» (Нижний Новгород, 2005 – 2009), «Чайка» (Нижний Новгород, 2009 – 2011), «Торпедо» (Нижний Новгород, 2008 – 2017), ХК «Саров» (2010 – 2013), «Ак Барс» (Казань, 2017/18, 2018/19).

В общей сложности в КХЛ сыграл 399 матчей, забросил 38 шайб, сделал 43 передачи, набрал 187 минут штрафа и заработал показатель полезности «+25».

Потапов является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2009 года и обладатель Кубка Гагарина 2018 года.