Перрон — об ударе Бишопа: я просто тянулся клюшкой

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон объяснил своё поведение в четвёртом матче серии плей-офф с «Даллас Старз» (2:4, 2-2).

Форвард «Сент-Луиса» отметился некрасивым поступком. Форвард «блюзменов» умышленно ударил клюшкой по спине вратаря «Далласа» Бена Бишопа. Главные арбитры матча Вес Макколи и Брайан Почмара не увидели в действиях канадского форварда нарушения правил.

«Я просто тянулся клюшкой, пытаясь помешать ему играть. Даже не знаю, он большой парень», – цитирует Перрона The Athletic.

Счёт на пятой минуте в большинстве открыл форвард гостей Владимир Тарасенко. «Звёзды» до перерыва не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Джейсон Дикинсон и Джейсон Спецца. Во втором периоде хозяева провели ещё две результативные атаки, заброшенными шайбами отметились Йон Клингберг и Роопе Хинц. В третьем игровом отрезке Роберт Томас сократил разрыв в счёте.