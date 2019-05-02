Бэйкс: если Бобровский видит шайбу, то отражает её

Нападающий «Бостон Брюинз» Дэвид Бэйкс поделился мнением об игре голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Сергея Бобровского.

«Я думаю, что если он видит шайбу, то отражает её. Он очень здорово играет при добиваниях и проделывает отличную работу, давая им шанс на победу. Было сыграно три матча с разницей в одну шайбу, так что разница между победой и поражением будет очень невелика, если мы сможем лишить его обзора и выиграть пару подборов.

Именно этим я и занимался в течение всей карьеры. Так что будем надеяться, что мне удастся достаточно много времени провести перед воротами, когда шайбы будут летать вокруг меня, а я буду стараться их подправлять, добивать и закрывать обзор. Не является секретом, как забиваются голы в это время года, и я хочу быть частью этого», — цитирует Бэйкса официальный сайт НХЛ.

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