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Сборная Беларуси победила Словению на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Беларуси победила Словению на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Беларуси оказалась сильнее команды Словении в матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, встреча завершилась со счётом 4:1. Беларусь и Словения выступают во втором по силе дивизионе мирового хоккея. Белорусская команда идёт по турниру без поражений, выиграв три матча подряд.

Беларусь: Мильчаков; Лисовец – Бэйлен, Демков – Ковыршин – Плэтт; Хенкель – Соловьёв, Сушко – Шарангович – Лопачук; Евенко – Устиненко, Китаров – Волков – Феоктистов; С. Малявко – Кислый – А. Малявко; Бокун, Когалев.

Словения: Грачнар; Верлич – Ковачевич, Саболич – Копитар – Родман; Маговач – Грегорж, Куральт – Верлич – Ограеншек; Репе – Претнар, Панце – Голичич – Хебар; Зайц – Чимжар – Дрозг; Штебин, Калан.

Беларусь – Словения – 4:1 (1:0, 0:0, 1:1);

1:0 – 03:24 Шарангович (Лисовец, Кислый);
1:1 – 43:30 Саболич (Родман);
2:1 – 45:42 Евенко (Платт, Ковыршин);
3:1 – Плэтт (Демков, Ковыршин) ;
4:1 – 58:51 Демков, ПВ.

Штраф: 12 – 6
Броски: 18 – 11.

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