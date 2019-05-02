Сборная Беларуси победила Словению на ЧМ-2019

Сборная Беларуси оказалась сильнее команды Словении в матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, встреча завершилась со счётом 4:1. Беларусь и Словения выступают во втором по силе дивизионе мирового хоккея. Белорусская команда идёт по турниру без поражений, выиграв три матча подряд.



Беларусь: Мильчаков; Лисовец – Бэйлен, Демков – Ковыршин – Плэтт; Хенкель – Соловьёв, Сушко – Шарангович – Лопачук; Евенко – Устиненко, Китаров – Волков – Феоктистов; С. Малявко – Кислый – А. Малявко; Бокун, Когалев.



Словения: Грачнар; Верлич – Ковачевич, Саболич – Копитар – Родман; Маговач – Грегорж, Куральт – Верлич – Ограеншек; Репе – Претнар, Панце – Голичич – Хебар; Зайц – Чимжар – Дрозг; Штебин, Калан.



Беларусь – Словения – 4:1 (1:0, 0:0, 1:1);



1:0 – 03:24 Шарангович (Лисовец, Кислый);

1:1 – 43:30 Саболич (Родман);

2:1 – 45:42 Евенко (Платт, Ковыршин);

3:1 – Плэтт (Демков, Ковыршин) ;

4:1 – 58:51 Демков, ПВ.



Штраф: 12 – 6

Броски: 18 – 11.