Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Прохоркин — о СКА: я играл в лучшем клубе страны, где созданы все условия

Прохоркин — о СКА: я играл в лучшем клубе страны, где созданы все условия
Хоккей / КХЛ

Нападающий Николай Прохоркин выразил благодарность хоккейному клубу СКА. Напомним, форвард покинул петербургскую команду и следующий сезон проведёт в «Лос-Анджелес Кингз».

«Огромное спасибо СКА за три года, что я провёл в Петербурге. Хочу выразить огромную благодарность руководству и всей системе клуба. Я получил возможность играть в лучшем клубе страны, где созданы все условия для того, чтобы хоккеист думал только о хоккее.

Для меня эти три года были лучшими в моей спортивной карьере. Золотая медаль на Олимпийских играх и Кубок Гагарина тому подтверждение. Я желаю клубу спортивных успехов и новых побед.

Отдельное спасибо болельщикам – на льду и за его пределами я всегда чувствовал вашу невероятную поддержку, а заполненный Ледовый дворец навсегда останется в моем сердце. Это действительно были очень крутые три сезона!» — передаёт слова Прохоркина официальный «твиттер» клуба.

СКА поблагодарил Прохоркина за игру
Прохоркин: в командах КХЛ по 30 игроков, и об этой проблеме никто не говорит
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент