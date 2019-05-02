Прохоркин — о СКА: я играл в лучшем клубе страны, где созданы все условия

Нападающий Николай Прохоркин выразил благодарность хоккейному клубу СКА. Напомним, форвард покинул петербургскую команду и следующий сезон проведёт в «Лос-Анджелес Кингз».



«Огромное спасибо СКА за три года, что я провёл в Петербурге. Хочу выразить огромную благодарность руководству и всей системе клуба. Я получил возможность играть в лучшем клубе страны, где созданы все условия для того, чтобы хоккеист думал только о хоккее.



Для меня эти три года были лучшими в моей спортивной карьере. Золотая медаль на Олимпийских играх и Кубок Гагарина тому подтверждение. Я желаю клубу спортивных успехов и новых побед.



Отдельное спасибо болельщикам – на льду и за его пределами я всегда чувствовал вашу невероятную поддержку, а заполненный Ледовый дворец навсегда останется в моем сердце. Это действительно были очень крутые три сезона!» — передаёт слова Прохоркина официальный «твиттер» клуба.

СКА поблагодарил Прохоркина за игру