Сидоренко: для сборной Беларуси на ЧМ стартуют матчи плей-офф

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко подвёл итоги победы над Словакией (4:1).



«Три матча пока провели, как задумывали. А как пойдёт дальше… Мы стали действовать увереннее, команда функционально готова неплохо, хорошо двигается, держит удар. Посмотрите, второй период со словенцами мы просидели в меньшинстве в обороне. Справились. Так что пока довольны.



Перед субботой главное — восстановиться. Ещё разберём соперника, посмотрим, как действовать самим. Главное — обойтись без травм и сохранить настрой. И следовать нашему девизу: побеждает тот, кто сражается.



Игра с Казахстаном? Статус этого матча совсем другой. Сейчас для нас стартуют матчи плей-офф», — цитирует тренера «Страница хоккея Беларуси».

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