Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Сидоренко: для сборной Беларуси на ЧМ стартуют матчи плей-офф

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сидоренко: для сборной Беларуси на ЧМ стартуют матчи плей-офф
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко подвёл итоги победы над Словакией (4:1).

«Три матча пока провели, как задумывали. А как пойдёт дальше… Мы стали действовать увереннее, команда функционально готова неплохо, хорошо двигается, держит удар. Посмотрите, второй период со словенцами мы просидели в меньшинстве в обороне. Справились. Так что пока довольны.

Перед субботой главное — восстановиться. Ещё разберём соперника, посмотрим, как действовать самим. Главное — обойтись без травм и сохранить настрой. И следовать нашему девизу: побеждает тот, кто сражается.

Игра с Казахстаном? Статус этого матча совсем другой. Сейчас для нас стартуют матчи плей-офф», — цитирует тренера «Страница хоккея Беларуси».

Сборная Беларуси победила Словению на ЧМ-2019
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент